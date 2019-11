Wegenwerken in Leopoldstraat zorgen voor hinder Toon Verheijen

08 november 2019

09u13 5 Merksplas Een aannemer voert op vrijdag 15 november en op maandag 18 november werken uit op het voetpad in de Leopoldstraat en dat telkens tussen 6 en 18 uur. De werken brengen de nodige hinder met zich mee.

Door de werken is het rijvak van de Markt richting het rondpunt Stolwerk afgesloten vanaf het kruispunt met de Schuttershofstraat tot aan het kruispunt met de Boudewijnstraat/Albertstraat. Het verkeer uit de Kerkstraat-Pastorijstraat wordt omgeleid via de Schuttershofstraat en Leest. De omleiding is enkel voor voertuigen. Fietsers en voetgangers worden via een aangepaste route langs de werken geleid en moeten geen omleiding volgen.

De Lijn

De Lijn zal tijdens de werken een aangepaste route volgen voor de bussen die van Hoogstraten en Rijkevorsel richting Turnhout (430, 432) en Beerse (434) rijden. De bussen komende van Turnhout en Beerse volgen wel de gekende route. Voor bus 430 komende vanuit Hoogstraten worden de haltes Merksplas Dorp en Merksplas Bareeltje tijdelijk omgeleid. Er worden tijdelijke haltes geïnstalleerd op de Markt ter hoogte van het Sociaal Huis en in de Leest ter hoogte van rondpunt Stolwerk. Voor bus 430 en 434 komende vanuit Kolonie en 432 worden ook twee tijdelijke haltes geïnstalleerd, beide in de Leest. Eén ter hoogte van het rondpunt Molenzijde/Schuttershofstraat en één halte ter hoogte van rondpunt Stolwerk.