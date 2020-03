Waar kan je eten afhalen? Welke restaurants of brasseries leveren aan huis? Lees hier waar u terecht kunt in Merksplas Toon Verheijen

16 maart 2020

20u51 0 Merksplas Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de afhaal- en levermogelijkheden in Merksplas onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar toon.verheijen@dpgmedia.be. Wij proberen deze lijst aan te vullen en te vernieuwen.

Colonie 7

Colonie 7 is gevestigd in het Bezoekerscentrum op de Kolonie van Merksplas. Na de maatregelen die de regering vorige week bekendmaakte, besloten ze bij Colonie 7 uitverkoop te houden. Maar nu starten ze ook met het bereiden van afhaalmaaltijden of zelfs eventueel leveringen aan huis. “Wij willen graag blijven koken voor onze klanten. We hebben beslist om toch wat afhaalgerechten te voorzien en enkele verse, ambachtelijke gerechten van Colonie 7 te bundelen die afgehaald kunnen worden. Dinsdag 17/3 doen we dit voor de eerste keer. Bestellen kan via info@colonie7.be of via whatsapp op het nummer 0496 29 71 30. Afhalen kan op dinsdag 17/3 van 15u-19u. Leveren kan vanaf een bestelling van 50 euro!

colonie7.be