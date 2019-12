Vrijliggende fietspaden langs Koekhoven en Steenweg op Weelde: gemeente investeert komende jaren in totaal 17,7 miljoen euro Toon Verheijen

17 december 2019

11u09 0 Merksplas Zo’n 8 miljoen euro voor wegenwerken zoals vrijliggende fietspaden aan Koekhoven en de Steenweg op Weelde en 4,5 miljoen euro voor de bouw van assistentiewoningen. Dat zijn de belangrijkste investeringen die de gemeente Merksplas de komende jaren op de planning heeft staan. Het totale budget bedraagt net geen 18 miljoen euro.

“We willen vooral een financieel gezonde gemeente blijven”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “Maar we gaan inderdaad wel een reeks investeringen doen. Voor de assistentiewoningen in het centrum, de ondergrondse parking en de huisvesting van EBEM trekken we 4,5 miljoen euro uit. Voor de uitbreiding van de bibliotheek en een systeem om zelf te ontlenen wordt 100.000 euro opzij gezet.”

Fietspaden

Het zwaartepunt van de investeringen gebeurt in het heraanleggen van wegen, rioleringswerken en fietspaden. Alles samen gaat het daar om 8,2 miljoen euro waarvan 5 miljoen wordt gesubsidieerd. “In de omgeving van de Wolfstraat komt er een gescheiden riolering. Op Koekhoven én op de Steenweg op Weelde komen vrijliggende fietspaden en een gescheiden rioleringsstelsel. Ook in de omgeving van de Bevrijdingsstraat volgen er rioleringswerken en worden wegen heringericht in functie van de zwakke weggebruiker.”

Belastingen

Nog opvallend zijn de verder investeringen in Merksplas Kolonie, renovatiewerken aan de toren en het schip van de kerk (500.000 euro) en moderniseren van de huizen op de Kern Lindendijk (500.000 euro). “Er komen geen nieuwe belastingen bij en de bestaande belastingen en retributies blijven ongewijzigd. De aanvullende personenbelasting blijft 6,5 procent (Vlaams gemiddelde is 7,20 procent) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven 692 opcentiemen (Vlaams gemiddelde is 880).”