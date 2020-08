Voorlopig géén megastal in de Markvallei Toon Verheijen

11 augustus 2020

11u43 0 Merksplas Er komt voorlopig geen megastal aan Berkelaar in Merksplas. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning van Quirynen Dairy Farming voor een megastal op Berkelaar vernietigd.

Quirijnen Dairy Farming diende in 2018 de aanvraag in voor de stal en de loodsen op de hoek van Berkelaar en de Vondelweg. Alles samen zou het project 25.000 vierkante meter bedragen die dus ook volledig verhard zou worden. De aanvrager verklaarde ook dat het ging om een uitbreiding van een bestaand rundveebedrijf. Daar zitten nu 135 koeien en is 2.500 vierkante meter verhard. Vooral door de omvang van het project en ook het feit dat de stallen zo’n elf meter hoog zouden worden, stootte dat op veel protest. Uiteindelijk kwamen er tijdens het openbaar onderzoek niet minder dan 135 bezwaarschriften binnen.

Minister

Ondanks dat verleende de provincie eind vorig jaar al een vergunning, maar onder meer het gemeentebestuur ging in beroep bij de minister. Maar ook Joke Schauvliege verleent nu een vergunning. Maar uiteindelijk heeft nu de Raad voor Vergunningsbewtistingen het dossier vernietigd. “Het ging om het vernietigingsverzoek van de gemeente en van Natuurpunt”, klinkt het bij Red de Markvallei. “We verwachten nu dat huidig minister Demir met een nieuw besluit de vergunning QDF op Berkelaar definitief weigert zodat de Open Ruimte op deze plaats in de Markvallei behouden blijft.”