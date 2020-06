Voetbalvelden Hoevestraat ruimen plaats voor residentiële woningen Toon Verheijen

17 juni 2020

10u36 0 Merksplas De oude voetbalvelden in de Hoevestraat worden verkaveld. De gronden werden vroeger gebruikt door cafévoetbalploegen en dergelijke, maar die hebben nu hun thuisbasis op de Kolonie gekregen. De meerderheid gaat een oproep doen naar verschillende ontwerpbureaus en zal uiteindelijk één van de kandidaat-verkavelaars de gronden verkopen.

De oude voetbalden zijn al een tijdje verlaten omdat de amateurploegen hun thuisbasis op de Kolonie hebben gekregen. De twee hectare – waarbij ook het terrein om te leren rijden – liggen in woonparkgebied en het gemeentebestuur wil die gronden nu ten gelde maken en ze laten verkavelen om residentiële woningen te laten bouwen. “We gaan nu een oproep doen naar geïnteresseerden om de gronden te kopen en te verkavelen”, zegt burgemeester Frank Wilrycx. “In een eerste fase willen we vijf ontwerpbureaus uitkiezen en die plannen zullen we dan ook voorstellen op een informatie- en inspraakavond waar nog opmerkingen kunnen gegeven worden. Zij moeten ook een bod doen op de gronden. Uiteindelijk zullen we dan op basis van de prijs en de kwaliteit van het ontwerp één kandidaat weerhouden. Die moet dan de verkavelingsvergunning aanvragen. De kandidaten die niet weerhouden zijn, krijgen een bedrag van 2.500 euro voor de tijd en energie die ze erin hebben gestoken.”

Geen visie

Oppositiepartijen Groen en N-VA zijn niet echt opgezet met de plannen. “Zo ver van de kern nog gaan uitbreiden en dan nog met ruime kavels, is niet meer van deze tijd”, zegt Jef Schoofs van Groen. “Ons voorstel is om er natuur van te maken want we hebben de indruk dat onze landelijke gemeente meer en meer kleinstedelijk gebied aan het worden is.” N-VA heeft zelfs vraagtekens of de gronden wel ontwikkeld mogen worden. “Wij horen geruchten dat in de akte staat dat ze niet verkaveld mogen worden”, zegt Luc Holthof. “We vinden ook dat de gemeente hier ook totaal geen visie heeft over hoe de verkaveling er uit zou moeten zien.” Volgens burgemeester Frank Wilrycx is het een bewuste keuze om niet te veel regels op voorhand al op te leggen. “We hopen vooral op creativiteit van de ontwerpers en de voorstellen zullen ook aan verschillende adviesraden en het publiek nog ter discussie voorgelegd worden.”