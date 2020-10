Vier intieme kapelconcerten in voormalige landloperskapel op Merksplas Kolonie Toon Verheijen

12 oktober 2020

13u05 2 Merksplas De gemeente Merksplas organiseert in samenwerking met GR Eventsgroup een reeks van vier ‘intieme kapelconcerten’. Naast Guy Swinnen op 15 oktober, zullen ook Isabelle A & Daalman (22/10), UDO (05/11) en Gene Thomas (12/11) een optreden geven in de voormalige landloperskapel.

Afgelopen zomer organiseerde de gemeente samen met het kernteam Cultuur een reeks intieme zomerconcerten onder de naam van ‘Thermosfleskeszomer’. Die werden stuk voor stuk een succes. “Op die avonden kon een beperkt publiek volledig coronaproof genieten van optredens van grote en minder grote namen uit de comedywereld. We deden dat in openlucht of ondereen van de open schuren van de Grote Boerderij”, zegt schepen Monique Quirynen (Leefbaar Merksplas). “We vingen heel wat positieve signalen op en daarom wilden we er een vervolg aan breien.”

Vier artiesten

Guy Swinnen bijt op 15 oktober al de spits af. Maar daarna volgen nog Isabelle Aa, UDO en Gene Thomas. “Door onze goede en nauwe samenwerking met de gemeente Merksplas en The Booking Company, kunnen we enkele topnamen uit de Vlaamse showbizz naar Merksplas brengen”, legt Gunter Roefs van GR-Events uit. “We zijn blij dat het gemeentebestuur openstond om een samenwerking op te zetten. Door de enorme ruimte die de kapel biedt en het maximum aantal van 200 personen kunnen we alles op een veilige en gecontroleerde manier laten verlopen.”

Coronamaatregelen

De coronamaatregelen worden toegepast. Online reserveren is verplicht. Elke persoon kan 4 tickets kopen (per bubbel). Als je de kapel binnenkomt, krijg je een stoel aangereikt en zal de organisatie ervoor zorgen dat je met je bubbel op een veilige afstand van anderen kan gaan zitten. Daarvoor zullen ze ter plaatse de nodige markeringen aanbrengen en instructies geven aan elke bezoeker. Tickets kun je bestellen via www.merksplas.be/tickets. Ze kosten 15 euro.