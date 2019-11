Verbod op verkoop van lachgas in nachtwinkels Politiezone Noorderkempen wil oneigenlijk gebruik van gevaarlijk gas tegengaan Toon Verheijen

19 november 2019

13u38 6 Merksplas De drie gemeenten van de politiezone Noorderkempen gaan een verbod op het bezit, verhandelen of gebruik voor oneigenlijke doeleinden van lachgas opnemen in het politiereglement. Concreet zal er een verbod komen voor nachtwinkels komen om het lachgas in welke vorm dan ook te verkopen. “Het is nog geen zware problematiek, maar we willen vooral de jeugd beschermen en duidelijk maken dat het gevaarlijk is”, aldus burgemeester van Hoogstraten Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

Het gebruik van lachgas – en dan niet om in slagroombussen te gebruiken maar wel om in een roes te geraken - is overal in Vlaanderen aan een flinke opmars bezig. Ook in de politiezone Noorderkempen werden de voorbije maanden vaststellingen gedaan op enkele pleintjes in Rijkevorsel, tijdens de kermis in Minderhout en op de Antilliaanse Feesten. “Daar werd zelfs iemand betrapt die een grote bus bij zich had en gevulde ballonnen verkocht”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “Het werd toen al ter sprake gebracht door de N-VA in onze gemeenteraad en we hebben het dan ter sprake gebracht in het politiecollege. Daar hebben we de afspraak gemaakt om een reglement op te stellen voor héél de politiezone.”

Nachtwinkels

Volgens het reglement gaat het om de handel, bezit en gebruik van lachgas in al zijn vormen voor oneigenlijk gebruik. Lees dus: om in een (korte) roes te geraken. “Daarom zal er ook specifiek een verbod komen op de verkoop in nachtwinkels”, zegt burgemeester Frank Wilrycx. “Voor supermarkten ligt dat moeilijker omdat het daar ook gekocht wordt voor de ‘juiste’ doeleinden. Op zich hadden we er nog geen overlast van, maar regelmatig werden er links en rechts toch al wel wat ampullen gevonden. We willen vooral duidelijk maken dat het gevaarlijk is.” Die mening deelt ook burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We doen het vooral om onze jeugd te beschermen. Het gebruik van lachgas om in een roes te geraken, is best gevaarlijk. Het kan hersenschade veroorzaken en in extreme gevallen kan het zelfs tot de dood leiden. Dat willen we hier in geen geval meemaken.”

Controle

De gemeenteraad van Merksplas keurde het reglement al goed. Hoogstraten en Rijkevorsel zullen nog volgen. De bedoeling is ook dat er effectief gecontroleerd zal worden. “Op zich is het bezitten van lachgas niet strafbaar, maar wel als we kunnen aantonen dat het voor oneigenlijk gebruik is”, zegt Els Dellafaille van de politiezone Noorderkempen. “Een kindje met een ballon op straat zullen we uiteraard niet tegenhouden, maar zodra we merken dat iemand lachgas gebruikt of het in bezit heeft om later te gebruiken om in een roes te geraken, dan zal er wel een proces-verbaal opgesteld worden. Dat de verkoop in nachtwinkels wordt verboden, is omdat we uit ervaring weten dat wanneer het daar gekocht wordt dan het dan niet is om thuis ballonnetjes op te blazen voor de kinderen.” Volgens burgemeester Frank Wilrycx zullen er in de nachtwinkels binnenkort ook effectief controles volgen. “We gaan onze wijkagent al langssturen om het nieuwe reglement kenbaar te maken. Er zullen later zeker onaangekondigde controles volgen en als er vaststellingen worden gedaan, zal de politie het lachgas in welke vorm dan ook in beslag nemen.”