Unieke expo ‘Gepantserde Vleugels’ strijkt neer in Merksplas Toon Verheijen

09 december 2019

12u33 0 Merksplas Na een lange reis langs Warschau, Gdansk, Brussel, Roeselare, Sint-Niklaas is de unieke expo ‘Gepantserde Vleugels’ neergestreken in het GC De MARc/kt.

De expo vertelt het verhaal van de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek. Met foto’s, maquettes, objecten en een gedetailleerde tijdslijn kunnen de bezoekers de route en de ervaringen van de Poolse bevrijders in België reconstrueren. De expo startte vorig jaar in Gdansk en Warschau (Polen) en reisde vervolgens af naar België, waar ze de route van de Poolse bevrijders volgt. Als laatste locatie is gekozen voor Merksplas, waar de Polen via Zondereigen naar Baarle doorstootten en zo de Nederlandse grens overstaken.

De ambassadeur van Polen, het ministerie van Buitenlandse zaken en de deelnemende gemeenten hebben de expo afgelopen weekend officieel geopend. De expo is nog te bezichtigen tot 5 januari. Op 24, 25 en 31 december en op 1 januari is de tentoonstelling gesloten.