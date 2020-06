Twaalf appartementen en vijf winkels verrijzen in centrum Merksplas: “Er is nog plaats voor dergelijke projecten” Toon Verheijen

16 juni 2020

18u54 0 Merksplas De voorbije jaren zijn er op verschillende plaatsen in het centrum van Merksplas een heleboel appartementen bijgekomen en nu zijn de bouwwerken gestart voor nog eens een nieuw project. In de Hoevestraat wordt dan weer het dossier opgestart om de oude voetbalvelden te verkopen en te verkavelen.

In de Leopoldstraat-Kerkstraat-Markt-Pastorijstraat zijn de voorbije jaren op verschillende plaatsen grote appartementencomplexen met op het gelijkvloers handelspanden bijgebouwd. De gemeente is er ook gestart met de bouw van assistentiewoningen op de vroegere site van de parochiezaal. Nu is er opnieuw een omgevingsvergunning toegekend voor een grootschalig project. De voormalige frituur (Leopoldstraat) en de aanpalende panden van de bakker en het vroegere Chinese restaurant (Markt 8 en Markt 9) worden alle drie afgebroken. In de plaats komt een complex met twaalf appartementen en vijf handelspanden. Er komt ook een ondergrondse parking met achttien plaatsen waarvoor de ingang voorzien wordt langs het Kerkplein 2 (nu een bloemenwinkel, red).

Visie

Oppositiepartijen Groen en N-VA hebben toch hun bedenkingen bij de nieuwe ontwikkeling. “We vragen ons af of de gemeente een visie heeft en of het niet stilaan tijd wordt om die wat bij te schaven”, aldus Jef Schoofs van Groen. “Want nu komen er weer appartementen bij. En kunnen we er deze keer voor zorgen dat alles veilig verloopt, want afgelopen week werd de kraan al geplaatst en liep het al fout voor de fietsers en voetgangers.” Jan De Bie vroeg zich ook af of er niets van groen voorzien kan worden nu de bouwlijn toch twee meter naar achter moet.”

Eigendomsrecht

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) begrijpt de kritiek niet. “We hebben al jaren een visie waarin er in de Kerkstraat en de Leopoldstraat één verdieping hoger mag gebouwd worden dan in andere straten”, aldus Frank Wilrycx. “En winkels op het gelijkvloers. Op die manier hebben we toch ook de middenstand in ons dorp kunnen houden. Dat is voor vele kleine gemeenten zoals de zone niet zo vanzelfsprekend. Met dit nieuwe project is het voordeel dat héél de site in één keer wordt aangepakt en dat is volgens ons nog altijd beter dan drie kleine afzonderlijke projecten. Bovendien bestaat er ook zoiets als eigendomsrecht. Je kan ontwikkelingen ook niet zomaar tegenhouden. Bovendien blijkt er nog altijd voldoende vraag naar appartementen, want de nieuwe proiecten gaan vlot van de hand.”