Tot eind februari werken aan nutsleidingen in verschillende straten Toon Verheijen

09 januari 2020

17u04 0 Merksplas Een aannemer start vanaf 13 januari met werken aan de nutsleidingen in de Bevrijdingssstraat, de Gezellestraat, de Rodenbachstraat en de Albertstraat.

Op maandag 13 januari start een aannemer in opdracht van Pidpa in de Gezellestraat aan de kant met de even huisnummers met graafwerken voor de vernieuwing van de nutsleidingen. Ook in een klein stuk van de Albertstraat worden die mee vernieuwd. De lengte van de graafwerken zijn beperkt. De aannemer schuift de werf en signalisatie systematisch op bij het vorderen van de werken waardoor de hinder ook beperkt blijft. Deze werken duren tot 7 februari.

Op dinsdag 14 januari start een andere aannemer in opdracht van Fluvius in de Bevrijdingsstraat met fase 1 van graafwerken voor de vernieuwing van de nutsleidingen. Ook hier zal de werf en signalisatie opschuiven bij het vorderen van de werken waardoor de hinder voor je deur beperkt zal zijn in tijd. Het einde van fase 1 wordt geschat op 31 januari. Vanaf maandag 03 februari zal dezelfde aannemer in de Rodenbachstraat aan de pare kant starten met fase 2 van graafwerken voor de vernieuwing van nutsleidingen. Het einde van fase 2 wordt geschat op donderdag 6 februari.

Een dag later start met fase 3 in de Gezellestraat tussen de Rodenbachstraat en de Bevrijdingsstraat. Het einde van fase 3 wordt geschat op dinsdag 11 februari. Op woensdag 12 februari tenslotte start dezelfde aannemer met de laatste fase voor in de Rodenbachstraat en vervolgens in de Gezellestraat. Het einde van de laatste fase wordt geschat op dinsdag 25 februari.