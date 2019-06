Tomatenkweker Lauwerysen-Krijnen krijgt als eerste het certificaat ‘Planetproof’ Toon Verheijen

12u53 0 Merksplas Tomatenkweker Lauwerysen-Krijnen heeft als eerste tomatenteler in België het certificaat ‘Planetproof’ in ontvangst mogen nemen. Het keurmerk beloont bedrijven die zich inzetten voor het klimaat.

Tomatenkweker Lauwerysen-Krijnen maakt deel uit van de telerssgroep Den Berk Délice en teelt twee soorten tomaten: de Miss Perfect Délice en Kumato Délice. Zaakvoerder Koen Lauwerysen is maar wat blij met de erkenning. “Als tomatenkweker wil je in de eerste plaats natuurlijk voor de klant de lekkerste tomaten voorschotelen, maar bij het telen hechten we ook veel belang voor duurzaamheid”, vertelt de zaakvoerder. “Zo waren we de eerste om te investeren in een speciaal soort glas in onze serres dat er voor zorgt dat er meer licht binnenvalt en dat het beter verspreid wordt. Voor de tomaten is dat een zeg, want met hetzelfde verbruik aan energie en voedingsstoffen, halen we toch tien procent meer productie.”

Maar het gebruiken van het glas alleen was niet voldoende voor het krijgen van het label ‘Planetproof’. Er wordt ook gekeken naar minder milieubelasting op vlak van gewasbescherming, bodemvruchtbaarheid, water, energie en afval. “Voor het bestrijden van ziekten en plagen bij onze planten zetten we sterk in op een biologische bestrijding. Het regenwater op onze serres vangen we op in waterbassins die voldoende groot zijn waardoor we heel het jaar door de tomatenplanten voeden met regenwater. Zelfs met de extreem warme zomer vorig jaar is ons dat gelukt. We ontsmetten het regenwater door verhitting en geven het daarna aan de planten. Het water dat de planten niet opnemen, wordt opnieuw gerecupereerd en ontsmet.”

Eerder dit jaar maakte Den Berk Délice ook bekend dat ze aan Berkenrijs in Rijkevorsel een nieuwe serrecomplex van achttien hectare bouwen. In de nieuwe serres gewerkt worden met led-verlichting om in de winter dezelfde kwaliteit te kunnen bieden als in de zomer. Op dit moment heeft het bedrijf in totaal 42 hectare aan tomatenserres, verspreid over drie locaties in Merksplas, Noorderwijk (Herentals) en Oud-Turnhout.