Toeristisch herfst- en winterseizoen opent met Rondje Vagebond op Merksplas Kolonie Toon Verheijen

22 september 2020

10u17 2 Merksplas Toerisme Merksplas organiseert dit weekend als opening van het nieuwe herfst- en winterseizoen een ‘Rondje Vagebond’ op zondag 27 september. Tussen 10 en 18 uur kan iedereen komen wandelen. Er zijn twee wandelingen voorzien: eentje van 4,5 en eentje van 7,5 kilometer.

Tijdens de wandelingen krijg je ook gratis toegang tot het Gevangenismuseum, het Bezoekerscentrum, de plantentuin De Kleine Boerderij. De wandelingen trekken ook langs enkele bezienswaardigheden zoals de ringwal, het voormalig schooltje van de kolonie, de oude cipierswoningen, de gevangenis en het Biesven. Onderweg kan er even verpozing gezocht worden in Colonie 7, het tuincafé in de plantententuin en Café Breebos voor een Vageblond, een special coffee Breebos, een kruidenthee of andere dranken.

Inhuldiging

Op de korte wandeling is er een kinderzoektocht (tot 12 jaar) uitgezet waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Kinderen mogen verkleed komen als landloper. Er worden ook drie nieuwe toeristische informatieborden ingehuldigd: een plattegrond met bezienswaardigheden, een bord met themawandelingen en het wandelnetwerk en een bord met de Landlopersfietsroute en het fietsnetwerk. Aansluitend om 10.30 uur zal er hulde gebracht worden aan het Monument van John Harper ter herdenking van de Bevrijding anno 1944.