Tine Van Der Vloet (N-VA) en Staf Pelckmans (Groen) verkozen voorVlaams Parlement. Frank Wilrycx haalt het net niet Toon Verheijen

26 mei 2019

22u31 0

Tine Van De Vloet (N-VA) heeft opnieuw een zitje veroverd in het Vlaams Parlement. Ze behaalde vanop de elfde plaats 9.896 voorkeursstemmen en wist daarmee de twaalfde en laatste zetel te veroveren in Antwerpen. Frank Wilrycx, die op de vierde plaats stond voor Open Vld, haalde het net niet. Zijn partij wist in Antwerpen maar drie zitjes te veroveren en daardoor valt Wilrycx net uit de boot. Hij haalde net iets meer dan 5.300 stemmen.

Opvallend is wel dat Wilrycx in Merksplas zelf meer dan 1.484 stemmen wist te verzamelen ten opzichte van 272 voor Tine Van der Vloet.

Staf Pelckmans, ex-directeur van Cultuurcentrum De Warande in Turnhout, geraakte ook verkozen. Hij haalde 269 stemmen in Merksplas en 6.307 in de provincie Antwerpen.