Thermosfleskeszomer van Merksplas scoort bij het publiek: extra comedyavond op 3 september Toon Verheijen

19 augustus 2020

16u52 0 Merksplas De gemeente Merksplas en de cultuurdienst plannen een extra comedyavond in het kader van de ‘thermosfleskes-zomer’. De meeste optredens vinden plaats in de open schuren op de Kolonie.

De cultuurdienst van Merksplas besloot in samenspraak met het gemeentebestuur uiteraard om op een vijftal donderdag culturele activiteiten te organiseren. Volledig coronaproof en volgens alle geldende maatregelen. Bas Birker & Rik Van Geel en de openluchtfilm De Patrick zorgden voor een uitverkochte ‘zaal’. Nu donderdag staat Nele Goossens op de affiches en volgende week donderdag 27 augustus de lezing Fwiet! Fwiet! Van Begijn Le Bleu. Op zaterdag 30 augustus volgen het ochtendglorenconcert van Florejan (6 tot 9.30 uur, met ontbijt) en het thermosfleskesconcert van Yevgueni tussen 13 en 16 uur. “Het is duidelijk da de formule werkt”, zegt Ellen Vermeiren van de dienst Cultuur. “Het publiek is ook enthousiast. Daarom hebben we besloten om onze thermosfleskes-zomer te verlegen met een extra comedy-avond. Op donderdag 3 september sluit Jeroen Leenders het openlucht podium in Merksplas Kolonie af.”

Druppel op een hete plaat

De zomer van 2020 is geen zomer zoals een andere. “Door de bokkesprongen van corona en de daarmee gepaard gaande maatregelen, zijn enorm veel evenementen en optredens afgelast”, klinkt het nog. “De cultuursector kreunt. Om het met de woorden van Bas Birker op het einde van zijn optreden te zeggen: “Deze thermosfleskes-zomer is een fantastisch initiatief, maar laten we alsjeblieft niet doen alsof dit ‘nieuwe normaal’ normaal is, want dat is het niet.” De thermosfleskes-zomer is, en dat beseffen we, een druppel op een hete plaat. Weliswaar een druppel waar we als organisatie trots op (mogen) zijn. Merksplas houdt zijn thermosflessen dus nog even in de aanslag.”

Tickets en informatie zijn hier terug te vinden.