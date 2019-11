The Fab Five van Merksplas: Silly Coincidence viert twintigjarig bestaan. “We moeten dringend weer op hoogtestage” Toon Verheijen

21u50 2 Merksplas Een stom toeval: twee jeugdvrienden die op hun 16de een muziekbandje hadden komen elkaar heel wat jaren later nog eens tegen op een bruiloft. Ze beloven elkaar muzikale trouw. Het werd Silly Coïncidence. Ondertussen vormen de vijf leden van de band een hechte vriendengroep. “Al wordt het tijd om nog eens op ‘hoogtestage’ te gaan naar de Ardennen. Onze kinderen zagen daar al lang om.”

Bart Vermeiren en Gunther Melis waren beiden zo’n 16 jaar oud toen ze het bandje No End vormden. Doel: plezier maken en vooral: hoe bespeel ik eigenlijk mijn instrument. Maar zoals het veel tienergroepjes verging in die tijd, hield ook No End het voor bekeken naarmate de volwassenheid wat toenam. Tot Bart en Gunther twintig jaar geleden samenzaten op een trouwfeest. “We geraakten serieus aan de praat en besloten om samen nog eens wat muziek te maken, want uiteindelijk is samen leuker dan alleen. En blijkbaar was het toch niet in de ‘heat of the moment’ want korte tijd later zaten we samen in mijn woonkamer muziek te maken”, zegt Gunther. “En al snel kwam Kristien erbij, want een vrouwenstem én accordeon leek ons wel een mooie aanvulling. Dat was eigenlijk de echte start met enkele kleine optredens in cafés, een receptie hier en daar of een trouwfeest. Tot we uitgenodigd werden door het kinderkoor Cantabile ter ere van zijn duizendste repetitie. We mochten ook wat nummertjes komen spelen en dachten: wat als we er eens een percussionist zouden bijnemen?”

Bart nam contact op met Steven Agemans. “Natuurlijk wilde ik dat doen”, grijnst Steven. “Maar dat was wel op mijn voorwaarde: het was met héél mijn drumstel of niet. Ze stemden allemaal in (hilariteit).”

Vier of vijf?

Toen waren ze dus met vier. Vier muzikanten in hart en nieren. En de tijd vloog voorbij. Van de vrienden van Galley Head kopieerden ze het idee om elke vijf jaar te vieren met een feestje. “En op onze tiende verjaardag organiseerden we een optreden met gastmuzikanten, onder wie Marlies Dens”, vertellen Gunther, Steven, Kristien en Bart. “Ze was pianiste en is sinds die verjaardag blijven hangen.” En zo was de Fab Five van Merksplas definitief geboren. Pop en rock van de jaren 60 tot nu, in het Nederlands of een andere taal. “Maar we vermijden wel de oeroude en echte klassiekers”, vertellen de bandleden. “Het blijven wel herkenbare nummers, maar net diegene die je niet zo vaak hoort. Nummers waarvan iedereen denkt: verdorie, dat ken ik… maar wie zingt dat nu weer? Daar mikken we op.” Waarop Gunter grijnst. “Hoe noem je het weer Bart? Ah ja, ongecompliceerde muziek zonder beat maar met een hart. Geef toe, een mooie oneliner hé.”

Ongecompliceerde muziek zonder beat maar met een hart. Schone oneliner hé, geef nu toe. Bart Vermeiren

Vriendengroep

Maar nog meer dan een muziekgroep die probeert zeker één keer om de twee weken te repeteren en een optreden of tien te spelen per jaar, is Silly Coïncidence een vriendengroep. “Het gebeurt zelfs dat we repeteren en maar twee nummers spelen. We zitten meer met elkaar te praten of iets te drinken omdat een van ons met iets zit. We hebben altijd rekening met elkaar gehouden. Het grappige is dat onze kinderen ook wisselend zijn van heel klein, tot al wat groter en bijna volwassen. Maar ze zijn altijd met elkaar opgegroeid. We proberen ook regelmatig met elkaar samen een weekend weg te gaan. Dat proberen we dan te betalen met de optredens die we doen (lach). Proberen hé. Misschien wordt het nu wel eens dringend tijd dat we het nog eens doen.”

Kristien kan het alleen maar beamen. “Ja eigenlijk… Onze kinderen zagen er nu al héél lang om. Het leuke is dat we dat dan altijd met de partners samen doen. Het zijn momenten waar we eigenlijk altijd wel naar uitkijken. Ja, het wordt dringend tijd voor nog eens een hoogtestage.”

Soms kregen we - als het volk eerder beperkt aanwezig was - verzoeknummers van Willy Sommers. Laat dat nu net niet tot ons repertoire behoren Gunther Melis

Willy Sommers

Twintig jaar samen muziek maken. Dikwijls repeteren of niet: dan moet je op elkaar ingespeeld zijn, niet ? De vraag doet de bandleden wat lachen. “Bwa: er gebeuren wel eens fouten, we kijken naar elkaar, lachen en gaan weer verder. Of net niet en dan lachen we nog harder achteraf, want dan zijn we blijkbaar een strofe vergeten. Ach dat maakt de optredens net zo leuk. En als we terugblikken op de voorbije jaren, er zijn enorm leuke momenten geweest. Zoals hilarische optredens in cafés voor drie man en een paardenkop die dan – vermoedelijk na de nodige pinten – verzoeknummers van Willy Sommers vragen. En wil die nu nét niet in ons repertoire zitten (lach). Of de periode dat ons lijflied Superman was en we allemaal ook die T-shirt droegen. Of de barbecues in de Ardennen waar we altijd een zelfgebrouwen bier kregen van de plaatselijke uitbater van de zaak: het bier is nooit te drinken geweest, maar iedereen dronk het wel. En echt, er was altijd wel iéts mis mee.”

Feest

Op zaterdag 9 november om 20 uur viert de groep haar twintigste verjaardag met een concert in zaal de Kunstvrienden in Merksplas. Ze spelen een programma met nummers uit de voorbije twintig jaar. Er komen ook een aantal gastmuzikanten mee spelen. Het voorprogramma wordt verzorgd door Impesant. De toegang is gratis.