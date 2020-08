Steven Gougebeur komt lastminute naar Merksplas en extra plaatsen voor concert van Yevgueni Toon Verheijen

21 augustus 2020

12u58 0 Merksplas Steven Goegebeur komt nu zondag voor een try-out van zijn nieuwe show ‘Mankracht’ naar de open schuren van de Grote Boerderij op Merksplas Kolonie in het kader van de Thermosfleskeszomer. Goed nieuws ook voor de fans van Yevgueni, want daar mogen nu 200 in plaats van 100 fans komen kijken.

“Onverwacht heeft het gemeentebestuur samen met het kernteam cultuur deze topper weten te strikken voor een show in het kader van de reeds succesvolle Thermosfleskeszomer”, zegt Ann Daems van de kerngroep cultuur. “We beseffen dat het kort dag is. Dankzij mijn goede contacten in de cultuursector hebben we Steven Goegebeur toch weten te overtuigen om naar Merksplas af te zakken. We vertelden hem over ons succesvolle concept van de Thermosfleskeszomer en Steven was meteen enthousiast. We kunnen dan ook niet anders dan deze mooie naam vastleggen voor ons podium en we hopen opnieuw op een succesvolle comedy-avond.”

Tickets kunnen worden aangekocht via www.merksplas.be/tfz en kosten 10 euro. De voorstelling begint om 20 uur. De deuren gaan open vanaf 19.15 uur. Vergeet zeker niet een zelfgevulde thermosfles mee te nemen.

Meer plaats

Er is ook goed nieuws voor het optreden van Yevgueni op de Koloniefeesten. De capaciteit kan opgetrokken worden van 100 naar 200 personen. “We zijn heel blij dat we van het gemeentebestuur de toelating hebben gekregen om de capaciteit te verhogen,” legt Hans Bruneel van “De Manne VZW” uit. “Er staan al heel wat mensen op onze wachtlijst te popelen voor een ticket. Zij zijn allemaal per mail aangeschreven zodat ze hun ticket kunnen bestellen. Ook voor de overige geïnteresseerden zijn er terug tickets beschikbaar. ”