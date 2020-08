Steenweg op Turnhout weer toegankelijk in twee rijrichtingen vanaf 1 september maar wel nog met tijdelijke verkeerslichten Toon Verheijen

31 augustus 2020

11u14 0 Merksplas De gemeente Merksplas heeft samen met de aannemer die werken uitvoert op de Steenweg op Turnhout naar oplossingen gezocht om vanaf 1 september de schoolgaande jeugd vanuit Merksplas iets vlotter naar Turnhout te laten fietsen.

De werken op de Steenweg op Turnhout zijn al een hele tijd aan de gang. Tijdens het bouwverlof lagen de werken stil, maar nu is de baan opnieuw afgesloten voor wie van Merksplas naar Turnhout moet. “De werken zijn al zo ver gevorderd dat de aannemer de werfzone kan beperken tot 250 meter”, zegt schepen Kris Govers (Leefbaar Merksplas). Hierdoor is het mogelijk om vanaf 1 september te werken met werflichten om het verkeer beurtelings te laten passeren.”

Fietsers

Door de werken is er 200 meter van het fietspad niet bruikbaar. “Omdat we door de coronacrisis verwachten dat er veel jongeren de fiets zullen nemen om naar school te gaan, brengen we een fietsersvak aan vlak voor de werflichten in de richting van Turnhout”, zegt Govers nog. “In dit vak kunnen de fietsers verzamelen. Zo gauw het licht op groen springt, kunnen fietsers die in groep fietsen, de werken over de rijbaan passeren voor de auto’s. Alle gemotoriseerde voertuigen moeten verplicht achter de fietsers blijven. Inhalen is verboden. De lichten worden zodanig ingesteld dat er voldoende tijd is om de werken voorbij te rijden. Fietsers die niet in groep zijn, raden we aan om het fietspad aan de overkant te gebruiken. Dat blijft toegankelijk, zowel voor fietsers die naar Turnhout rijden, als voor fietsers die naar Merksplas rijden.”