Schepen Kris Govers en partner Katrijn Berghmans op de fiets naar Compostela voor drie goede doelen Toon Verheijen

11 juli 2020

08u50 8 Merksplas Onder een erehaag van vrienden en familie zijn schepen Kris Govers uit Merksplas en zijn partner Katrijn Berghmans zaterdagochtend vertrokken voor een fietstocht van net geen 2.600 kilometer naar het bedevaartsoord Santiago de Compostela in Spanje. Kris, een fervent triatleet, had zijn wedstrijden in Estland en Nieuw-Zeeland toch in het water zijn vallen en daarom besloten ze een fietsvakantie te doen én die te koppelen aan drie goede doelen: Muco, Beleos en De Kleine Strijders.



Kris en Katrijn zijn sowieso al sportief aangelegd. Toen door de hele coronacrisis de wedstrijden van Kris als triatleet toch allemaal in het water waren gevallen, wilden ze toch iets anders doen. “Eigenlijk hadden we het er vorig jaar tijdens onze reis in Noorwegen al eens over gehad: een trektocht met de fiets”, vertellen Katrijn en Kris. “Na ons fantastische reis met een tot mobilhome omgebouwde bestelwagen, wilden we nog wat avontuur. En uiteindelijk viel onze keuze om Santiago de Compostela.” Kris deed die jaren geleden al eens te voet. Nu gaan ze voor 2.560 kilometer over het oude pelgrimspad langs Maastricht. De zwaarste, maar ook de mooiste route naar het Spaanse bedevaartsoord.

Goede doelen

Het koppel wil de trip echter niet zomaar fietsen en ze kozen voor drie goede doelen. Ze laten zich sponsoren per kilometer met een startbedrag van 2 euro per kilometer. “Heel wat goede doelen hebben door de coronacrisis geen inkomsten kunnen genereren en daarom hebben we er drie uitgekozen. We hebben zelf in de familie een nichtje gehad met mucoviscidose en daarom kiezen we onder meer voor de organisatie die zich inzet voor het onderzoek naar die aandoening", vertellen Kris en Katrijn. “Daarnaast ook Belenos omdat zij zich inzetten voor vrouwen met borstkanker en we in onze vriendenkring iemand kennen. Een tenslotte ook stichting De Kleine Strijders. Een jonge stichting waar we de oprichters Joyce De Sager en Toon Verheijen goed van kennen. Ze hebben een tweeling gekregen in 2016 waarvan er eentje een héél zwaar hartprobleem heeft. Dat heeft hen doen beslissen om zich in te zetten voor alle zieke kinderen in het ziekenhuis van Turnhout, Brasschaat en binnenkort waarschijnlijk ook in Limburg. Ze geven speelpakketten aan de zieke kinderen en aan de ouders een verzorgingsset voor op de kamer. We hopen voor hen allemaal een mooi centje te kunnen inzamelen.”

We hopen aardig wat centjes in te zamelen voor de drie goede doelen. Kris & Katrijn

Uitdaging

Dagelijks gaan Kris en Katrijn proberen zo'n 100 kilometer af te leggen. Ze zijn via Polarsteps te volgen. “We hopen tegen 7 augustus in Santiago aan te komen en op 9 augustus hier terug in België te zijn”, vertellen Kris en Katrijn. Katrijn lacht. “Het gaat wel even wennen zijn. Normaal ben ik gewoon dat Kris af en toe eens naar een vergadering moet. Nu zit ik er een maand mee (grijns). Grapje uiteraard. We kijken er naar uit. Het zal bij momenten wel pittig worden want in totaal hebben we ook 29.000 hoogtemeters te overwinnen, maar we komen er wel. De eerste stempels hebben we al gekregen van onze burgemeester. De bedoeling is dat we er onderweg nog een heleboel verzamelen.”

Wie Kris en Katrijn wil volgen, kan dat via de link op Polarsteps. Een bijdrage voor de goede doelen kan gestort worden op BE 23 7360 7045 3891 .

Meer info over de goede doelen:

http://www.muco.be

http://www.dekleinestrijders.be

https://www.facebook.com/pages/category/Cause/Belenos-Lotgenotengroep-borstkankerpati%C3%ABnten-105209967637102/