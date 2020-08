Schepen Kris Govers en partner Katrijn bereiken Compostela in verzengende hitte: “Bij momenten afgezien, wel een heerlijk gevoel” Toon Verheijen

08 augustus 2020

11u54 11 Merksplas Schepen Kris Govers en Katrijn Berghmans hebben na een tocht van bijna een maand en 2.600 kilometer hun einddoel Santiago de Compostela bereikt. Het koppel uit Merksplas fietste de tocht om zelf wat vakantie te hebben en geld in te zamelen voor drie goede doelen. Kris kwam zelfs een oude bekende tegen, van toen hij de tocht dertien jaar geleden te voet deed. “We hebben zelfs gehuild”, vertelt hij.

Met een erehaag van vrienden en familie vertrokken schepen Kris Govers uit Merksplas en zijn vriendin Katrijn Berghmans op 11 juli voor een tocht van zo'n 2.600 kilometer. Kris, een fervent triatleet, zag zijn wedstrijden in Estland en Nieuw-Zeeland in het water zijn vallen en besloot daarom om samen met zijn partner Katrijn een fietsvakantie te doen en die te koppelen aan drie goede doelen: Muco, Beleos en De Kleine Strijders.

“Ongelooflijke ervaring”

Ze kozen voor de 2.560 kilometer over het oude pelgrimspad langs Maastricht. De zwaarste, maar ook de mooiste route naar het Spaanse bedevaartsoord. “Het was een ongelooflijke ervaring", vertellen Kris en Katrijn. “Bij momenten heel zwaar omdat je toch met een zwaar beladen fiets rondrijdt, maar uiteindelijk hebben we elkaar er altijd wel doorgeholpen. Af en toe wat medische kwaaltjes, maar we hebben het gehaald”, knipogen de twee.

Tranen

Tijdens de tocht kwam Kris een oude bekende tegen die hij dertien jaar geleden leerde kennen toen hij de tocht te voet deed. Het was de laatste dag in Frankrijk in Saint-Jean-Pieds-de-Port. “Deze stad bracht heel veel herinneringen boven. Hier kwam ik na ongeveer 55 dagen aan in 2007. Mijn kleren waren verschrikkelijk vuil en de zolen van mijn schoenen moesten worden bijgewerkt. Andine, 74 was ze toen, regelde dat allemaal. Ik ben naar haar huis gegaan. Er was niemand, maar plots stond ze daar. 87 jaar ondertussen. Zelfs na 13 jaar herkende ze me nog steeds en het was een mooi weerzien. Samen op het bankje voor haar huis begonnen we verhalen te vertellen en bij het afscheid vloeiden er zelfs tranen.”

Derde keer goede keer

Al moest het koppel bij hun aankomst in Compostela opnieuw hard lachen. “In de kathedraal hangt een reuzegroot wierookvat aan het plafond. Een hele belevenis om dat te zien slingeren. Dertien jaar geleden was die in reparatie en nu waren ze er weer mee weg”, lacht Kris. “Ik zal nog eens moeten terug komen, denk ik. Alle gekheid op een stokje: we zijn blij dat we dit avontuur samen hebben beleefd. Enorm sterk en samen een fantastisch avontuur beleefd. We zijn ook blij dat we voor onze vrienden en de goede doelen heel wat centen hebben kunnen inzamelen. We laten de rekening nog openstaan tot 14 augustus, dus wie nog wil sponsoren, doe het zeker (lachen).”

http://www.muco.be

http://www.dekleinestrijders.be

http://www.facebook.com/pages/category/Cause/Belenos-Lotgenotengroep-borstkankerpati%C3%ABnten-105209967637102/