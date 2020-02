Project Koningshoek van start: nog eens 35 appartementen en 5 woningen bij in centrum Toon Verheijen

04 februari 2020

14u04 0 Merksplas Het ene project in de Leopoldstraat – residentie Van Dijck – wordt nog volop afgewerkt of de bouwkranen zijn alweer gestart in een aanpalend project. Daar komen dertig woningen en vijf penthouses. Ook op de site van de voormalige parochiezaal zijn al een tijdje bouwwerken bezig.

Project Van Dijck is een nieuwbouwproject van bouwbedrijf RDK. Op de locatie waar vroeger feestzaal Van Dijck stond zijn ondertussen vier commerciële ruimtes, negen nieuwbouwappartementen en negen woningen (die laatste aan een zijstraatje van de Kleiryt) en een ondergrondse parking. Het project zit momenteel in de afwerkingsfase.

Energieneutraal

Maar het ene project is nog niet helemaal afgewerkt of een aannemer is in opdracht van Koningshoek THV op hoek Leopoldstraat, Boudewijnstraat en Albertstraat begonnen met de realisatie van een groot BEN-nieuwbouwproject. Het gaat om dertig appartementen, vijf penthouses, vijf woningen en vier tot vijf commerciële ruimtes. De appartementen (1 tot 3 slaapkamers) en penthouses (2 tot 4 slaapkamers) komen langs de kant van de Leopoldstraat en de Boudewijnstraat. De commerciële ruimtes staan ingetekend in de Leopoldstraat. De vijf woningen worden opgetrokken in de Boudewijnstraat. Het volledige project wordt gebouwd volgens BEN-norm wat staat voor ‘bijna energieneutraal’. Onder het project komt een ondergrondse parking met 59 parkeerplaatsen en 42 bergingen.

Assistentiewoningen

Het is het derde grote project dat gestart is op de enkele honderden meters die de Leopoldstraat lang is. Een beetje verderop zijn immers ook de werken gestart voor dertien serviceflats en kantoorruimte op de site van de vroegere parochiezaal en de parking van het woonzorgcentrum.