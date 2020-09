Proefproject op vraag van Vrije Basisschool: Kloosterstraat wordt een schoolstraat Toon Verheijen

01 september 2020

12u42 0 Merksplas De Kloosterstraat in Merksplas wordt vanaf 1 september ingericht als een schoolstraat tussen de Vredestraat/Molekensstraat en huisnummer 7. Het gaat om een proefproject van de gemeente dat over enkele maanden geëvalueerd zal worden.

Het proefproject komt er vooral op vraag van de Vrije Basisschool. De Kloosterstraat wordt aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur afgesloten vanaf het kruispunt met de Molekensstraat en Vredestraat tot aan de aansluiting met de fietsdoorsteek aan het Kerkplein. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en elektrische fietsers. Bewoners, eigenaars of huurders van een garage die een doorgangskaart hebben moeten de straat steeds stapvoets betreden en verlaten.Ouders of leerlingen die niet in de mogelijkheid zijn om te voet of met de fiets naar de school te komen, worden gevraagd om de auto aan de rand van de schoolomgeving te parkeren en van daaruit te voet verder te gaan. Er zijn o.m. parkings voorzien op het Kerkplein en op de Markt.