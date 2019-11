Politie zoekt bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde Jef Van Nooten

14 november 2019

10u06 40 Merksplas In de Kerkstraat in Merksplas is woensdagnamiddag een fietsster aangereden. Het 66-jarige slachtoffer raakte gewond. De bestuurder van de auto pleegde vluchtmisdrijf. De politie spoort de bestuurder op.

Het ongeval gebeurde woensdagnamiddag rond 15.20 uur ter hoogte van Carrefour in Merksplas. Een 66-jarige vrouw werd er op haar fiets aangereden door een zwarte Mercedes. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. “Het voertuig vluchtte na de aanrijding richting Hoogstraten of Weelde. We weten enkel dat het om een zwart voertuig van het merk Mercedes, type SUV gaat mét trekhaak. Het voertuig heeft mogelijk schade aan de rechterzijde”, vertelt Els Delafaille, woordvoerster van de lokale politie Noorderkempen.

Er zijn geen getuigen van het ongeval gekend. Het is ook niet zeker dat de autobestuurder de aanrijding opgemerkt heeft. “Wij zouden de bestuurder van het voertuig, alsook de vrouwelijke passagier, willen vragen zich zo snel mogelijk te melden. Ook mensen die iets gezien of gehoord hebben mogen ons contacteren op het nummer 03/340.88.00.”