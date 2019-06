Politie ontdekt 1.000 cannabisplanten: twee verdachten ter plaatse opgepakt Jef Van Nooten

16 juni 2019

13u05 0 Merksplas De politie heeft zaterdag een cannabisplantage ontmanteld in Merksplas. De plantage met zo’n 1.000 cannabisplanten werd ontdekt in een woning nabij de Goordijkstraat.

“Ter plaatse werden twee verdachten aangetroffen”, vertelt Caroline Vanderstokker van het parket in Antwerpen. “De twee verdachten werden opgepakt en verschenen zaterdag voor de onderzoeksrechter die hen heeft aangehouden.” Het duo zal binnen de paar dagen voor de raadkamer in Turnhout verschijnen met het oog op een verdere aanhouding. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de plantage er al was ondergebracht en of er al dan niet reeds oogsten waren geweest.