Plantentuin opent eigen tuincafé Toon Verheijen

02 juni 2019

19u44 4 Merksplas De plantentuin aan de ‘kleine boerderij’ op de voormalige landloperskolonie van Merksplas heeft er een attractie bij. Voortaan kunnen bezoekers er in het weekend genieten van een wandeling doorheen de botanische tuin om daarna iets te nuttigen in het gloednieuwe tuincafé.

De plantentuin van Jan Oprins, gekend van de plantenkwekerij in Rijkevorsel, bestaat al enkele jaren, maar pas de laatste tijd is ook het grote publiek welkom. Het domein van acht hectare is met honderden soorten planten en verschillende variëteiten van pioenen en onder meer hortensia’s een ware lust voor het oog in volle bloeiperiode. “Het is begonnen met een privécollectie, maar ondertussen is het al serieus gegroeid door verschillende schenkingen”, vertellen stichter Jan en zijn zoon Wout Oprins. “Maar het is ook dankzij de vele vrijwilligers dat we dit allemaal kunnen volhouden en dat we nu ook met dit tuincafé kunnen starten. Zonder pretentieus te klinken, maar met deze tuin hebben we ons ondertussen toch op de Europese landkaart gezet.”

Ook de gemeente Merksplas, maar ook buurgemeenten Beerse en Hoogstraten, zijn trots en hebben de tuin opgenomen in hun toeristisch aanbod. “De kleine boerderij was ooit een straftuinbouwschool waar gedetineerden een job kregen aangeleerd om terug naar de maatschappij te kunnen. Nu komen er nog altijd veel mensen helpen, maar deze keer op vrijwillige basis”, lacht burgemeester van Merksplas Frank Wilrycx. “We hopen dat het hier nog lang blijft, want ook de educatieve waarde is niet te onderschatten.”

Alle info op www.plantentuinmerksplas.be.