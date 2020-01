Pendelbus voor toeschouwers Cyclocross Merksplas Toon Verheijen

22 januari 2020

16u08 0 Merksplas Energieleverancier Ebem uit Merksplaszal tijdens de allereerste Cyclorcross Merksplas op de Kolonie voor een pendeldienst zorgen tussen het centrum van Merksplas en Rijkevorsel en het terrein van de cyclocross. De Hoogstraatse Spurters’ leggen dan weer twee pendelbussen in voor de bewoners van de fusie Hoogstraten.

Ebem sponsort een pendeldienst tijdens de cross voor de bewoners van Merksplas en Rijkevorsel. In Merksplas zal deze halt houden op de halte van De Lijn tegenover het parochiehuis en fietsen Peeraer. In Rijkevorsel aan de rotonde bij broodjeszaak Pillot ook op de halte van De Lijn. Aan de kolonie worden de 2 haltes gebruikt van De Lijn aan de steenweg op Rijkevorsel (afhankelijk van de rijrichting van de bus). De eerste bus vertrekt in Rijkevorsel om 8.30 uur en rijdt dan continu heen en weer tussen Merksplas en Rijkevorsel. Vanaf 11 uur wordt er een tweede bus ingelegd. De laatste bus vertrekt op de Kolonie om 20.15 uur. De drankgelegenheden op de Kolonie sluiten om 19 uur.

De bussen vanuit Hoogstraten vertrekken eerst in Meerle aan het Kerkplein en stoppen dan achtereenvolgens aan 't Fortuin in Meer, de kerk in Minderhout, de kerk van Hoogstraten en de Boomkes in Wortel. Tussen 10 en 14 uur vertrekt er elk half uur een bus in Meerle.

https://www.cyclocrossmerksplas.be/