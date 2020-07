Paul Kox (53) spoorloos verdwenen sinds dinsdag Toon Verheijen

15 juli 2020

De lokale politie Noorderkempen is op zoek naar de 53-jarige Paul Kox uit Merksplas. De man vertrok dinsdag aan zijn woning in Merksplas en werd een laatste keer gezien op de Vrijheid in Hoogstraten om 5.30 uur ’s ochtends. Sinsdien ontbreekt elk spoor. De vermiste is ongeveer 1,80 meter groot, is zwaar gebouwd, is kalend en heeft blauwe ogen. Het is niet duidelijk welke kledij de man droeg. De man verplaatst zich met een witte Renault Kangoo met nummerplaat 1 TUS 132. Verschillende buurtinformatienetwerken zijn ook op de hoogte gebracht van de vermissing. Wie Paul Kox heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie Noorderkempen op 03.340.88.00 of op het gratis nummer 0800.30.300.