Ouders met professioneel schoonmaakbedrijf ontsmetten volledige school van zoontje: “Iets teruggeven voor enorme inzet” Toon Verheijen

15 mei 2020

09u20 24 Merksplas De directie, leerkrachten en ouders van de leerlingen van de Vrije Basissschool Merksplas kunnen met een gerust hart de lessen hervatten, want zowat de hele school is volledig ontsmet.

De gangen, de refter, de klaslokalen en de speelplaats met de speeltuigen: ze werden allemaal onder handen genomen door My Clean. Dat is het bedrijf van Aylene Scheyltjens (25) en Pieter-Jan Kaspereit. Hun zoon gaat naar de school.

“Het bedrijf is vooral gespecialiseerd in het wassen van ramen en schoonmaken van burelen, maar nu met de coronacrisis dachten we daar ook wel te kunnen helpen. Vermoedelijk zal het preventief ontsmetten van gebouwen in de toekomst meer voorkomen. En omdat de school al zoveel heeft gedaan, dachten we wel eens iets terug te kunnen doen.”



