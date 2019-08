Opschudding rond gevonden granaat: springtuig werd opgehaald, maar kegeltje met waarschuwing ‘gevaarlijk’ bleef wel staan... Toon Verheijen

29 augustus 2019

18u22 0 Merksplas Er heerste donderdagnamiddag even wat opschudding rond een kegeltje met daarin een briefje achter het politiekantoor op de Markt in Merksplas.

In de loop van de namiddag was een buurtbewoner die met graafwerken bezig was geweest in zijn eigen tuin komen aandraven bij de politie met een handgranaat in zijn handen. De politie nam het object aan, legde het meteen aan de achterkant van het gebouw buiten en verwittigde de ontmijningsdienst DOVO. Die kwamen het springtuig even later ophalen. Maar blijkbaar zorgde een vergetelheid in de loop van de vroege avond voor wat opschudding. Achter het politiekantoor loopt ook een paadje dat door wandelaars en fietsers wordt gebruikt. Een buurtbewoner had het kegeltje en briefje zien staan en stelde zich toch vragen bij de veiligheid. “De politie had de granaat inderdaad buiten gelegd, maar is altijd in de buurt gebleven”, zegt burgemeester Frank Wilrycx. “DOVO is het effectief komen ophalen. Blijkbaar zijn ze wel inderdaad het kegeltje vergeten weg te halen. En nog even een tip voor wie er nog eens een springtuig vindt: best laten liggen en de politie en brandweer laten komen. Dat is net iets veiliger.”