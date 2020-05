Oppositie wil gemeenteraad opnieuw digitaal: “Fysiek vergaderen nadat aantal besmettingen steeg, is niet correct” Toon Verheijen

12 mei 2020

13u34 1 Merksplas Oppositiepartijen Groen en N-VA reageerden boos toen bleek dat de meerderheid niet opnieuw een digitale gemeenteraad wilde organiseren. “We hadden een zaal voor 200 personen voorzien, maar als ze per se digitaal willen, dan doen we dan”, aldus burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas).

De gemeenteraad vergaderde op 20 april voor de eerste keer digitaal door de coronacrisis. De gemeenteraad van 18 mei zou weer samenkomen, maar daar waren de oppositiepartijen het niet mee eens. “Het aantal besmettingen liep in een week tijd op van 11 naar 35”, zeggen Tine Van der Vloet (N-VA) en Jef Schoofs (Groen). “En onze inwoners moesten zich zelf het hoofd breken over welke vier mensen ze eventueel in hun kot zouden toelaten. We begrijpen niet dat de gemeenteraad wel zou samenkomen. Oké, dat zou gebeuren in het Gemeenschapscentrum, maar dat mag door geen enkele vereniging gebruikt worden. De vorige digitale gemeenteraad verliep zonder noemenswaardige problemen, dus we vragen ons af waarom dat nu niet kan. Zo’n digitale vergadering kan ook eenvoudig online gestreamd worden, zodat mensen van thuis uit kunnen volgen. We zijn intussen 2020.”

Veilig

Burgemeester Frank Wilrycx geeft te kennen dat de gemeenteraad toch opnieuw digitaal zal georganiseerd worden. “We hadden een zaal voorzien waar 200 mensen in kunnen voor een gemeenteraad met twintig man. Dat lijkt me toch vrij veilig. Bovendien is zo’n digitale gemeenteraad toch niet hetzelfde om een goede discussie te kunnen voeren. Maar als de oppositie het wil, gaan we terug digitaal.”