Opmerkelijke winkeldiefstal bij Carrefour Market in Merksplas: dieven stelen 15 potten ijs Toon Verheijen

18 augustus 2019

20u19 24 Merksplas Twee vrouwen en twee tieners hebben zondagnamiddag een opmerkelijk, maar ook gewaagde winkeldiefstal gepleegd in de Carrefour Market op het Kerkplein in Merksplas. De dievegges gingen aan de haal met vijftien potten Ben and Jerrys én veertien spuitbussen deodorant van Axe. “Wij kunnen daar echt slecht gezind van worden. We moeten ook werken om onze kost te verdienen", zegt uitbater Luc Govers.

De feiten vonden zondagmiddag plaats rond 15 uur. “Twee van onze winkelmeisjes vonden het al vreemd hoe de daders zich gedroegen. Plots gingen ze naar buiten", vertelt uitbater Luc Govers. “Onze meisjes volgden hen nog, maar ze sprongen in een klaarstaande wagen en reden - notabene via de verkeerde kant van het plein - weg. We zijn daarna meteen naar de camerabeelden gaan kijken en toen werd al snel duidelijk waarom ze zo snel op de vlucht sloegen.”

Jongen

Op de camerabeelden is duidelijk te zien hoe twee dames de winkel binnenkomen in het gezelschap van een jongen van hooguit achttien jaar en een jongen van amper tien jaar oud. Ze lopen vrijwel meteen naar het rek met de deodorant. Daarna verhuist een van de vrouwen naar de diepvries waar ze maar liefst een vijftiental potten van Ben and Jerrys inlaadt. Nog straffer: daarna pakt ze nog een dweil uit de verpakking om die over de spullen te leggen. “Alles samen duurt het amper vijf minuten want ze zijn binnengekomen om 14.56 uur en weer buiten gegaan om 15.01 uur. We hebben de nummerplaat kunnen noteren en hebben die ook aan de politie doorgegeven. Het was een nummerplaat van buitenlandse origine, maar de welke weten we niet goed. Dat ging de politie uitzoeken. Het signalement zou doorgegeven worden aan alle patrouilleploegen en ook de ANPR camera’s. De kans is klein dat we er iets van recupereren, maar de politie ging het in elk geval onderzoeken.”

De buit op zich is opmerkelijk. Niet zozeer de deo, maar wel de potten ijs. “We vermoeden dat de potten ijs bestemd zijn om aan een andere winkel te verkopen", zegt Luc Govers. “Vooral omdat ze zo doelgericht daar op afgingen. En het is erg dat ze die kinderen daarvoor gebruiken, want je ziet dat ze op de uitkijk moeten staan.” Luc Govers ziet er ook geen graten in dat hij de camerabeelden via sociale media heeft verspreid. “Ze hebben het gedaan. Van andermans spullen blijf je af. Wij moeten er ook voor werken.”