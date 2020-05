Nog zeker tot zomervakantie werken op Steenweg op Turnhout Toon Verheijen

11 mei 2020

12u43 0 Merksplas Een aannemer is maandag gestart met wegenwerken op de Steenweg op Turnhout. Het gaat om het gedeelte tussen de Wolfstraat en huisnummer 127. De weg is daardoor volledig afgesloten voor het verkeer dat vanuit Merksplas naar Turnhout moet.

“De werken kaderen in de aanleg van riolering in enkele zijstraten, maar ook op de Steenweg op Turnhout”, zegt schepen Kris Govers (Leefbaar Merplas). “Pidpa is er gestart met het vernieuwen van de huisaansluitingen. Na die werken zal ook het fietspad vernieuwd worden. We hopen de werken tegen het bouwverlof al klaar te krijgen, maar de uiterste datum is oktober.”

Het verkeer in de richting van Turnhout zal worden afgeleid naar Beerse. Het verkeer dat van Turnhout komt, kan nog steeds naar Merksplas rijden. Fietsers kunnen wel door. De bushaltes Bareeltje, Moerstraat, Opstal en Meyenbos worden niet meer bediend.