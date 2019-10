Nieuwe wandeling in ‘t Zwart Goor Toon Verheijen

03 oktober 2019

12u30 0 Merksplas Natuurpunt heeft de voorbije maanden het Landschapspark ’t Zwart Goor een kleine opfrisbeurt gegeven. Er verschenen bordjes met de oorspronkelijke namen zoals Torendreef en Kromvendreef en er staat nu ook een centrale wegwijzer.

Met het Hoogmoerheidepad is er ook een nieuwe wandeling uitgetekend die aansluit op de bestaande wandelknooppunten. De wandeling wordt op 20 oktober ingehuldigd. De start is om 13.30 uur op de parking van ’t Zwart Goor. De wandeling zelf is zo’n zeven kilometer lang. Voor de gelegenheid wordt het private natuurgebied dat aansluit op de Hoogmoer ook opengesteld.