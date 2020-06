Nieuwe fase in restauratie Grote Boerderij op Merksplas Kolonie: woonstalhuis en koeienstallen worden hotel en polyvalente ruimte Toon Verheijen

17 juni 2020

08u33 0 Merksplas De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor het volgende grootschalige restauratiedossier op Merksplas Kolonie. Het gaat om het woonstalhuis Noord tegenover Colonie7 en het Bezoekerscentrum en de twee koeienstallen. Die krijgen als herbestemming hotel en polyvalente (horeca)ruimte.

De Kolonie van Merksplas kwam in 2005 in handen van de Grote Boerderij. Voor alle gebouwen werd destijds een meerjarenplan opgericht met daarin tien restauratiefases. Daarvan zijn er al vier afgerond en nu komen 5 en 6 aan de beurt. Het gaat om het grote gebouw aan de overkant van het huidige Bezoekerscentrum en de brasserie Colonie 7 en twee koeienstallen. Die krijgen later een hersbestemming als hotel en polyvalente ruimte. Een kandidaat om het hotel uit te baten is er nog niet. Een overeenkomst die jaren geleden met Corsendonk werd gesloten, werd verbroken. De uitbating van de horecazaak liep daarna ook niet van een leien dakje, maar met de huidige uitbater draaien de zaken uitstekend en krijgt de gemeente ook alleen maar positieve signalen.

Nieuwe fase

De restauratie van de gebouwen zal in totaal net geen 4 miljoen euro bedragen. Na de restauratie moet er nog een herbestemming tot horeca komen. In het woonstalhuis Noord komen zo’n 24 kamers, in een van de koeienstallen 20 en de zes al bestaande kamers in de paardenstallen – die nu als B&B dienst doen – komen daar dan ook bij. In de andere koeienstal wordt een polyvalente ruimte voorzien. “We vragen ons toch af of het qua horeca niet allemaal wat te veel wordt. De kolonie moet meer zijn dan een horecazaak en wat bomen. Er moet toch iets meer van aantrekkingskracht zijn”, aldus oppositieraadslid Tine Van der Vloet. “En wat wordt het doelpubliek van het hotel? Toeristen? Gezinnen ? Of zakenmensen, maar heb je dan geen conferentieruimte nodig ook?” Ook Jef Schoofs (Groen) had zo zijn bedenkingen. “Ik vind dat we wat veel eieren in het mandje van de horeca leggen. Het is in het verleden al niet evident gebleken.”

Toeristen van overal

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) begrijpt de kritiek niet zo goed. “De kolonie is wel wat meer dan een horecazaak en wat bomen. Fietsers en wandelaars komen van heel ver naar hier. Ga maar eens in het gastenboek van het Gevangenismuseum kijken”, aldus Wilrycx. “En het hotel zit al sinds dag één in de plannen. Er is alleen wat discussie met de provincie en Kempens Landschap of het hotel en de horecazaak door één partner of door twee mogen uitgebaat worden. Wij kiezen voor twee omdat de horecazaak nu zo goed draait. Ze zullen uiteraard wel moeten gaan samenwerken. Voor het hotel zal vermoedelijk iedereen er wel terechtkunnen. Zowel toeristen als zakenmensen. Congresruimte is er meer dan genoeg.”