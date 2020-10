N-VA heeft bedenkingen bij volbouwen gemeente en trekt ontwikkeling voetbalvelden in twijfel Toon Verheijen

03 oktober 2020

09u17 0 Merksplas Oppositiepartij N-VA pleit voor een woonomgevingsplan waardoor er binnen de gemeente een vastgelegd kader zou komen waar welke bouwprojecten mogelijk zijn. In heel wat andere Vlaamse gemeenten is er al zo’n plan of is het in opmaak. In de marge stelt N-VA ook vragen bij de ontwikkeling van de voetbalvelden in de Hoevestraat. Die zou niet wettelijk zijn.

“Sinds 2018 zijn er in de gemeente al zo’n 200 woongelegenheden bijgekomen”, zegt Tine van der Vloet (N-VA). “En de vraag is vooral of we die nodig hebben. Misschien is het beter dat we aan een algemene visie werken op ruimtelijke ordening waarin ook rekening wordt gehouden met groen en open ruimte in ons centrum. Stel een woonomgevingsplan op zodat het duidelijk is in de toekomst waar welke projecten mogelijk zijn.” Volgens het gemeentebestuur is er een RUP waarin dat is vastgelegd en is er in het centrum ook groene ruimte.

Hoevestraat

N-VA heeft overigens ook nog altijd bedenkingen bij de ontwikkeling van de oude voetbalvelden in de Hoevestraat. De gemeente kreeg die gronden ooit van een familie, maar volgens N-VA staat er in de akte die destijds werd opgesteld dat de gronden ten allen tijde voor recreatie moesten dienen. Dat blijkt ook zo te zijn. De gemeente zegt echter verder te gaan met de plannen en heeft al contact opgenomen met de enige erfgename van de familie om de plannen kenbaar te maken.