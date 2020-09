Merksplas wil kermisweekend in oktober: “Heel constructieve gesprekken met horeca en foorkramers” Toon Verheijen

Merksplas De gemeente Merksplas werkt volop aan een oplossing om begin oktober toch een kermis te laten doorgaan. De gemeente is samen met de foorkramers en de cafébazen in overleg.

In buurgemeente Beerse is dinsdag beslist om de kermis over net geen drie weken toch te laten doorgaan. De foorkramers en de cafébazen in Merksplas zijn nu met de gemeente aan het bekijken hoe het in het Spetsersdorp kan opgelost worden. “De foorkramers zijn vragende partij zijn om de kermis toch te organiseren”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “Ze zullen alle regels naleven die in de sectorprotocollen beschreven staan om de kermis mee coronaproof te laten doorgaan. Ze hebben kennis van zaken en hebben reeds constructief mee nagedacht over een circulatieplan om de mensenstroom gecontroleerd op de kermissite toe te laten.”

Constructief

Frank Wilrycx is blij dat de gesprekken op een constructieve manier kunnen verlopen. “Er liggen momenteel verschillende opties op tafel om de kermis op een veilige manier te laten doorgaan. De gemeente zal alle nodige materiële ondersteuning bieden om onze Merksplasse kinderen toch te kunnen laten genieten van de jaarlijkse kermis. Alle randactiviteiten zoals vogelpik, paapgooien en optredens in drukke tenten, die jaarlijks voor de oudere garde het hoogtepunt van de kermis zijn, kunnen dit jaar helaas niet plaatsvinden. We werken samen met de lokale horeca-uitbaters aan een plan om de cafés tijdens de kermis veilig te kunnen openhouden”, vertelt Wilrycx. Hopelijk zijn de weergoden ons het eerste en tweede weekend van oktober goedgezind en kunnen de terrasjes hun diensten nog bewijzen”.