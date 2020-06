Meerderheid wil niet weten van werkgroep voor bestrijden coronacrisis: “Geen vertragend overleg, we willen kort op de bal spelen” Toon Verheijen

17 juni 2020

09u23 0 Merksplas De oppositiepartijen Groen en N-VA pleiten voor een aantal extra maatregelen om de coronacrisis aan te pakken zoals een werkgroep oprichten om een plan uit te werken, extra aandacht voor kwetsbare groepen en een noodfonds voor verenigingen. De meerderheid wees de punten de deur. “We moeten nu vooral snel kunnen werken, een werkgroep zou alles net vertragen”, aldus burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas).

N-VA pleitte er op de jongste gemeenteraad voor om een werkgroep op te richten met vertegenwoordiging van alle politieke fracties en mensen uit het veld. “Zo kunnen we samen bekijken hoe we alle sectoren kunnen ondersteunen”, zeggen Tine Van der Vloet en Luc Holthof van N-VA. “Zo denken we aan een ‘Spetsersbon’ die gespendeerd kan worden bij de lokale handelaars. We kunnen ook bekijken hoe we de 91.000 euro voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen kunnen verdelen en de 12.000 euro voor de strijd tegen armoede.” Voor Groen moet er extra aandacht gaan naar de kwetsbare groepen. “Meer budget, extra mondmaskers, speel- en knutselmateriaal voor de kinderen en een nultarief voor kinderopvang”, vertellen Jef Schoofs en Jan De Bie. “We ijveren ook voor een extra coronafonds voor het verenigingsleven en de gronden op de kolonie kunnen ter beschikking gesteld worden voor jeugdkampen.”

We zien geen heil in het oprichten van een werkgroep, want dat zou de werking alleen maar vertragen. De middelen die we van de overheid hebben gekregen voor de verenigingen en de bestrijding van de lokale armoede, zullen we in de gepaste raden bespreken Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas)

Kort op de bal

De meerderheid ging niet in op de voorstellen. “Onze diensten en ook als bestuur hebben we tijdens deze crisis alles op de voet gevolgd”, aldus burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). Dat beaamt ook schepen van onder meer Jeugd en Volksgezondheid Leen Kerremans. “We hebben altijd snel op de noden kunnen inspelen. Daarom zien we geen heil in het oprichten van een werkgroep, want dat zou de werking alleen maar vertragen. De middelen die we van de overheid hebben gekregen voor de verenigingen en de bestrijding van de lokale armoede, zullen we in de gepaste raden bespreken. We gaan het geld niet zomaar geven. We gaan proberen iets er iets structureels mee te doen. En wat betreft de kwetsbare groepen: daar is onze sociale dienst dagelijks mee bezig. Jullie doen valabele voorstellen, maar we gaan ons niet vastpinnen en ze in een reglement gieten.”

Wantrouwen

De antwoorden van de meerderheid zorgden voor frustratie bij de oppositie. “We willen meedenken, maar mogen blijkbaar niet”, klonk het zwaar zuchtend. “Het gemeentebestuur vindt dat alles op wieltjes loopt en de verenigingen hebben volgens hen geen reden tot klagen”, gaat Tine Van der Vloet verder. “Geen werkgroep? Wij vinden dit een cruciale fout én een blijk van wantrouwen naar de oppositie . Wij hopen dan ook dat het gemeentebestuur alsnog tot inzicht komt en openstaat voor een open debat over hoe wij Merksplas uit deze crisis kunnen leiden en onze bevolking, verenigingen, toerisme en ondernemers kunnen ondersteunen.”