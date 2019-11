Meer dan 500 deelnemers aan fakkeltocht voor het goede doel van zes brandweerkorpsen zone Taxandria Toon Verheijen

23 november 2019

22u06 0

De brandweerkorpsen van Hoogstraten, Meerle, Vosselaar, Beerse, Rijkevorsel en Merksplas sloegen zaterdagavond de handen in elkaar voor de eerste editie van hun fakkeltocht. In totaal schreven meer dan 500 mensen zich in voor de wandeling al dan niet met fakkel op en ronde kolonie van Merksplas. “We schrokken zelf van de opkomst en zijn meer dan tevreden”, zegt Luc Van Laer van de brandweerpost Rijkevorsel de fakkeltocht mee organiseerde. We zijn ook blij dat we met onze tocht een goed doel kunnen steunen. Stichting De Kleine Strijders zet zich in voor allerhande projecten in en rond het ziekenhuis. Projecten die het verblijf en de zorgervaring van zowel de kleine strijders als hun familie veraangenamen, zodat elk kind kind kan zijn. Heel wat mensen namen deel aan de wandeling en zijn nadien ook gezellig iets blijven drinken. Het is zeker voor herhaling vatbaar.”