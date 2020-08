Massale vissterfte in vijver op Merksplas Kolonie Toon Verheijen

13 augustus 2020

En bizar beeld voor wie aan de vijver De Kom wandelt. De waterstand is er erg laag en honderden vissen hebben de hitte van de voorbije dagen en het gebrek aan zuurstof in het water niet overleefd. De vijver maakt deel uit van de ringgracht in Merksplas en wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos.