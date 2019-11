Leerlingen basisscholen geven startschot voor herdenking 75 jaar bevrijding van Merksplas Toon Verheijen

06 november 2019

13u57 8 Merksplas Een honderdtal leerlingen van Qworzó, de Vrije Basisschool en Nautica hebben woensdag het startschot gegeven voor de festiviteiten rond 75 jaar bevrijding. De leerlingen trokken in een ‘vredesstoet’ naar de vredesboom.

Exact 75 jaar geleden werd de hele regio bevrijd van de Duitse bezetting en dat was ook in Merksplas het geval en dat gaat de gemeente komend najaar uitgebreid vieren. De start werd woensdag gegeven met een optocht door de leerlingen onder begeleiding van brandweer en politie. Op het grasveld op het kruispunt van de Schuttershofstraat en Leest hielden ze een herdenkingsmoment aan de vredesboom die er vorig jaar werd aangeplant. Uiteraard werd er ook The Last Post geblazen.

11 november

Later dit najaar zullen er nog herdenkingsmomenten plaatsvinden zoals op 11 november met een eucharistieviering in de Sint-Willibrorduskerk en een optocht naar de begraafplaats waar een korte hulde plaatsvindt aan de oorlogsgraven en-monumenten. Op 20 november is er een lezing van Christophe Busch rond polarisatie. In deze lezing zoekt Christophe Busch een verklaring radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot conflict en zelfs massageweld. Die vindt plaats in het gc De MARc/kT.

Gepantserde Vleugels

Tussen 7 december en 5 januari is er de expo ‘Gepantserde Vleugels’. Deze expo startte vorig jaar al in Gdansk en Warschau Polen en reisde vervolgens af naar België waar ze de route van de Poolse bevrijders volgt. Als laatste locatie is gekozen voor Merksplas, waar de Polen via Zondereigen naar Baarle doorstootten en zo de Nederlandse grens overstaken. De expo vertelt het verhaal van de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek. Met foto’s, maquettes, objecten en een gedetailleerde tijdslijn ontdek je de route en de ervaringen van de Poolse bevrijders in België. Een extra luik belicht de gebeurtenissen in de gemeenten Beerse, Merksplas en Baarle.

Bevrijdingsfeest

Op 8 december is er een Bevrijdingsfeest in Merksplas met een optocht en muziek. Langsheen een parcours van vijf kilometer word je ondergedompeld in het verleden, met muziek en voordrachten die 1944 terug tot leven brengen. Afsluiten doet de gemeente met een heus feest waarbij The Army Stars en DJ Tom De Ridder voor de nodige muziek zullen zorgen. In samenwerking met Chiro Merksplas, Plus13 Merksplas en KLJ Zondereigen wordt een activiteit (in de vorm van een escape game) voorzien voor alle jongeren in Merksplas en Zondereigen. De activiteit start op Spelewei en eindigt met deelname aan het feest om 17 uur.