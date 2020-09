Ledverlichting in sportzalen zorgt voor minder CO2 en lager elektriciteitsverbruik Toon Verheijen

30 september 2020

15u50 0 Merksplas De verlichting van de twee grote sportzalen in het Sportcentrum ’t Hofeind is vervangen door ledverlichting. De werken werden in augustus uitgevoerd en moeten de gemeente een forse besparing bezorgen op de elektriciteitsfactuur en bovendien wordt er ook CO2 uitgespaard.

“De oude verlichting was tien jaar oud en heel wat lampen waren aan vervanging toe”, zegt schepen Kris Govers (Leefbaar Merksplas). De lux-waarde in de sporthal schommelde rond de 300 lux. De nieuwe ledverlichting haalt een lichtsterkte van maar liefst 500 lux en geeft een aangenaam lichtgevoel. De combinatie van minder lampen - van 144 naar 72 - en een veel lager verbruik per lamp - van 264 naar 136 Watt -, maakt dat deze investering op minder dan 3,5 jaar terugverdiend wordt.”

Op vlak van milieu zorgen de lampen ook voor een positief effect, want met de ledverlichting wordt er 47 ton aan CO2 uitgespaard en 83.000 kwh minder elektriciteit verbruikt. Dat is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 25 gezinnen.