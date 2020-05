Laatste oudstrijder van Merksplas Louis Tops (99) overleden Toon Verheijen

16 mei 2020

13u44 5

Louis Tops (99) uit Merksplas is overleden. Hij was de laatste nog levende oud-strijder van de gemeente. “Louis is geboren in Heultje (Westerlo), maar kwam als rijkswachter uiteindelijk in Merksplas terecht”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “Hij diende ook nog op andere plaatsen, maar de rijkswachtkazerne van Merksplas was de laatste. Louis was iemand die ook steevast de viering op 11 november bijwoonde. Hij droeg ook lang de vlag van de oud-strijders. Die rol werd de laatste jaren overgenomen door zijn kleinzoon.” Enkele jaren geleden werden hij en zijn echtgenote Roza Verdonck nog gevierd omdat ze 70 jaar getrouwd worden. Dat was in 2016. Een jaar later overleed Roza. Louis zou op 14 december 100 jaar worden.