Kogeltjes van ‘loodjesgeweer’ belanden in woonkamer: “Serieus geschrokken” Toon Verheijen

23 juni 2020

14u21 3 Merksplas Stefanie De Wilde en Rory De Ron in Merksplas en hun dochtertje schrokken zich dinsdagmorgen een ongeluk. Toen de dochter in de zetel zat om een beetje televisie te kijken, belandden er plots twee kogeltjes van een ‘loodjesgeweer’ in de woonkamer. “Geen schade en geen gewonden, maar dit is wel serieus schrikken.”

Het is goed weer en de veranderaam van de woning van Stefanie De Wilde en Rory De Ron aan de Begijnenhei in Merksplas stond open. Plots klonken er twee ketsen met korte tijd ertussen. Het bleek uiteindelijk te gaan om twee kleine loden kogeltjes van een luchtdrukgeweer of ‘loodjesgeweer’. “Het eerste was tegen de raam afgeketst waar onze dochter zat en het tweede had blijkbaar wat minder kracht en was door het raam wel naar binnengekomen maar rolde eigenlijk over de vloer verder tot aan haar voeten”, vertelt Rory.

Het gezin liet toch maar de politie ter plaatse komen. Volgens de politieinspecteurs zijn de kogeltjes vermoedelijk afkomstig van een van de tuinen uit de buurt. “Zijn het kwajongenstreken? Is er iemand op vogels aan het schieten of heeft iemand het niet begrepen op onze drie katten? We hebben er het raden naar. Hopelijk is het geen bewuste daad van iemand, maar eerder een ongeluk. Maar we hopen wel dat diegene die het gedaan heeft nu twee keer gaat nadenken. Maar wie zich aangesproken voelt of iemand kent met een loodjesgeweer, mag ons altijd iets laten weten.”