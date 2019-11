Kerstwandelingen starten op 14 december: opnieuw op 15.000 wandelaars verwacht Toon Verheijen

27 november 2019

De jaarlijkse kerstwandelingen tussen de kerststallen van Merksplas, 't Zwart Goor en Zondereigen starten op 14 december. De organisatie mikt opnieuw op 15.000 wandelaars. Ook de kerststal van Zondereigen is na de brand van 1 januari dit jaar opnieuw van de partij.

De wandelingen tussen de vier kerststallen zijn de voorbije jaren een echte klassieker geworden. De kerststallen van Zondereigen en Merksplas worden beschouwd als de mooiste van de Kempen. Ze worden jaarlijks opgebouwd door een groep vrijwilligers en voorzien van een echt strooien dak. De Vrienden van de Kerststal zaaien ieder jaar zelf dat koren, pikken en dorsen het.

Toeristen

Tijdens de kerstperiode komen zelfs bussen met toeristen naar de kerststallen kijken.“We denken en hopen dat we de kaap van de 15.000 wandelaars wel kunnen halen”, zegt Esther Dufraing van Toerisme Merksplas. “Het parcours is opnieuw uitgezet langs de mooiste plekjes zoals Carons Hofke, parklandschap ’t Zwart Goor, het Graafsbos, de vallei van de Mark, de Vossenberg uit de tijd van de Vikings en pal op de landsgrens is er de vallei van het Merkske met een knuppelpad. Een nieuw wandelpad loopt over het privaat domein Kromven en langs Smaakhoeve De Lochtenberg.”

Wandellussen

Deelnemen aan de wandelingen is gratis. Je kan bij elk van de vier kerststallen starten. Er zijn drie wandellussen: de rode lus van Merksplas naar ’t Zwart Goor (9 kilometer), de groene lus vanuit Zondereigen (8,5 of 14 kilometer) en een oranje lus van drie kilometer met een kinderzoektocht. Die laatste start aan de kerststal van ’t Zwart Goor. Wie de lussen combineert kan een wandeling van 12, 18 of 24 kilometer maken. Onderweg zijn verschillende stopplaatsen voorzien zoals de Bosklappershut waar dagelijks wintervuren zullen branden.

Kerstlichtjestocht

Er wordt dit jaar ook weer een kerstlichtjestocht georganiseerd op 26 december. De kindertocht van zo’n vijf kilometer met flikkerende lichtjes start om 18 uur en de wandeling voor de volwassenen van 9 kilometer start om 18.30 uur. Inschrijven voor deze tochten kan vanaf 17.30 uur in de podiumzaal van GC De MARc/kT en kost 4 euro voor een volwassene en 2 euro voor een kind tot en met 12 jaar. Dit inclusief een drankje en/of een versnapering.