Kermis gaat door met strenge maatregelen: “Als iedereen er zich aan houdt, is het voor iedereen plezant” Toon Verheijen

30 september 2020

12u41 5 Merksplas Het zag er even slecht uit voor de kermis in Merksplas, maar uiteindelijk gaat de kermis toch door van 3 tot 7 oktober en op 10 en 11 oktober. Er worden wel een heleboel veiligheidsmaatregelen genomen en randactiviteiten zoals de vogelpik, het paaptoernooi en de kinderspelen kunnen niet doorgaan.

De kermis in Merksplas trekt jaarlijks heel wat bezoekers naar het centrum en de horecazaken daar, maar door corona zal de kermis er dit jaar helemaal anders uitzien. “De kermiskramen zelf zullen open zijn van 12 tot 21 uur”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “Wie de kermiszone binnenkomt, moet zijn of haar handen ontsmetten en dat geldt ook aan elke kraam. Vanaf 12 jaar is een mondmasker verplicht en de bedoeling is om anderhalve meter afstand te houden.”

Circulatieplan

De gemeentediensten hebben ook een circulatieplan uitgewerkt voor een rondgang langs de kermiskramen op het Kerkplein en de Markt. Beide zones zullen volledig afgebakend zijn en binnen de zone is het mondmasker verplicht. De ingang van de kermiszone op de markt ligt in de Leopoldstraat. Daar wordt iedereen geteld en moet je de rode looproute volgen. Drukte bij kramen moet vermeden worden. De in- en uitgang voor de kermiszone Kerkplein ligt ook in de Leopoldstraat. Die route loopt langs de rappe rups. Net als op de zone marktplein wordt het aantal bezoekers geteld. In beide zones geldt ‘enkelrichtingsverkeer’. Wie niet op het kermisterrein moet zijn, maar bijvoorbeeld naar de bakker of slager wil, moet de groene route volgen. Op die groene route staan ook de eetkramen van de kermis. Dat is dan weer ideaal voor de mensen die gewoon een zak smoutenbollen willen halen.

Mondmaskerplicht in autovrije zone

Wie iets wil gaan drinken/eten in de horecazaken, moet zich aan de regels van de horeca houden. Dat wil zeggen een mondmasker (behalve aan tafel), een persoon per tafel moet zich registreren, zittend consumeren, maximaal tien personen per tafel en vol is vol. De horecazaken mogen hun terrassen uitbreiden naar de straat toe. Tijdens het weekend, van zaterdagnamiddag tot zondagavond, en op dinsdagnamiddag – en avond, wordt het centrum autovrij gemaakt. De horecazaken moeten om 1 uur de deuren sluiten. In de volledige autovrije zone, een mondmasker dragen: in de Schuttershofstraat, Leopoldstraat, Kerkstraat, Pastorijstraat en aan het rondpunt Stolwerk in de richting van Turnhout. Op het kermisterrein is het dragen van een mondmasker sowieso verplicht. Als je een horecazaak bezoekt, gelden de regels van de horeca.