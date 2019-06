Ispahan organiseert familiedag op de Kolonie Toon Verheijen

04 juni 2019

Ispahan organiseert op zondag 16 juni de tweede editie van de familiedag op de terreinen van de Kolonie in Merksplas. Bezoekers kunnen er deelnemen aan de brunch en luisteren naar een optreden van het kinderkoor Cantabile, de plaatselijke fanfares en de coverband Rock Scene. De organisatie voorziet ook een kinderdorp met springkastelen, grim en een ballonnenclown. Ispahan organiseert ook de wedstrijd ‘Kunst aan de bomen’. Iedereen mag op zijn of haar manier een kunstwerk maken in een van de vele bomen op de Kolonie. De toegang tot het terrein en de optredens zijn gratis. Iedereen is welkom vanaf 10 uur.