Intense regenbui zet centrum Merksplas weer eens even blank Toon Verheijen

05 oktober 2020

19u54 0

Een stevige onweersbui heeft maandagavond een deel van het centrum van Merksplas al weer eens onder water gezet. Het ging opnieuw om het stuk net na de rotonde richting Turnhout. “Het was zeer lokaal”, vertelt Lander Van Tricht die zelf een weerstation in zijn tuin heeft. “Bij mij viel er op een klein uurtje zo’n dertig liter water. In het centrum kon de riolering het water weer even niet verwerken.” In Rijkevorsel was er een stevige hagelbui. Even was er zelfs sprake van een mogelijke tornado, maar die verdween wel na een tijdje.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)