IN BEELD. Gedetineerden schenken 500 mondmaskers aan gemeente Merksplas: “We willen iedereen bedankten Toon Verheijen

01 mei 2020

16u11 8 Merksplas Het naaiatelier van de gevangenis in Merksplas heeft een cadeau van 500 gemaakte mondmaskers overhandigd aan het gemeentebestuur van Merksplas als dank omdat de gemeente voor een hoop materiaal heeft gezorgd. Gedetineerde G. mocht het cadeautje overhandigen. “We hebben het met plezier gedaan, want zonder de gemeente hadden we dit niet kunnen doen.” De gevangenis van Merksplas is overigens gespaard gebleven van een coronabesmetting.



In de gevangenis van Merksplas wordt net als in Wortel, Oudenaarde en Hasselt sinds enkele weken mondmaskers gemaakt. In Merksplas is gedetineerde G. de verantwoordelijke van het naaiatelier. “Het idee kwam van onze directeur”, zegt G. “Er is speciaal ook vrouw ons dat gedurende twee weken komen aanleren, want om eerlijk te zijn had ik geen flauw benul hoe je zo’n mondmasker zou moeten naaien. Maar nu gaat het redelijk vlot. We hebben de gemeente 500 mondmaskers geschonken om hen te bedanken voor het mee opstarten van het naaiatelier.”

Maskers voor inwoners

Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) is de gevangenis enorm dankbaar met het gebaar. “We hadden voor de gevangenis onder meer strijkijzers en strijkplanken voorzien”, zegt Frank Wilrycx. “We zijn ook bijgesprongen met het ophalen van hun afval, want hun vaste ophaaldienst kwam niet meer door de coronacrisis. De schenking komt ook goed uit, want we hebben voor onze inwoners wel maskers besteld, maar die zijn er uiteraard nog niet. Voor de inwoners die er maandag al écht eentje nodig hebben voor het werk of voor op het openbaar vervoer, voorzien we zaterdag een afhaalmoment in het gemeenschapscentrum. We zijn trouwens ook de vrijwilligster dankbaar die twee weken lang hier de naailessen is komen geven. Ze kwamen twee weken lang elke dag van Burcht naar hier.”

Coronavrij

Directeur Serge Rooman van de strafinrichting van Merksplas is de gemeente ontzettend dankbaar. “Zonder hun hulp was het niet mogelijk geweest, maar we hadden ze wel nodig”, zegt Rooman. “Onze gevangenen zitten in hun kot, maar het personeel is de zwakke schakel op dat vlak. Zij komen telkens van buiten naar binnen en dan heb je echt zo’n maskers nodig. Zeker voor de momenten waarop de anderhalve meter afstand niet mogelijk is. Maar toch knap van die gevangenen dat ze dat wilde doen. We hebben niemand moeten verplichten.”

Huzarenstukje

De gevangenis in Merksplas is overigens voorlopig nog altijd coronavrij. “We hebben wel wat isolaties gehad, maar die bleken telkens vals alarm te zijn”, zegt directeur Serge Rooman. “Gelukkig maar, want evident is het echt niet hoor hier in de gevangenis. Op héél korte tijd hebben we heel de gevangenis anders moeten organiseren. De hele inrichting is verdeeld in compartimenten. Wandelen gebeurt nu per afdeling. Voor de gevangenen vallen er ook veel activiteiten weg en uiteraard ook het bezoek. Vanaf volgende week kunnen we videobellen gaan organiseren voor hen. Dat heeft lang geduurd, maar dat is ook omdat we daar niet op voorbereid waren.”