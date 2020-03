IN BEELD. Bezoekers genieten van onbekende biersoorten van kleinere brouwerijen op tweede editie Hoppe Beer Craft Fest Toon Verheijen

08 maart 2020

De tweede editie van Hoppe Beer Craft Fest lokte zaterdag en zondag opnieuw enkele liefhebbers van speciale bieren naar de Kolonie in Merksplas. Marc Moonen, Niek Groen, Koen Broeckx, Koen Nijs en Nick van Ostade hadden niet minder dan 102 bieren van 59 brouwerijen uit 17 landen klaarstaan voor de bezoekers. Een van de ‘speciallekes’ dit jaar was een geuze van waarschijnlijk minstens 60 jaar oud. Een bier dat - voor zijn ouderdom nog verrassend goed smaakte. Maar met Tactical Nuclear Penguin (32 graden) en Sink The Bismarck (42 graden). waren er nog andere welklinkende namen en ‘zware jongens' te proeven. Of wat dacht u van Meneer de Uil Auchentoshan, Mama Bear’s Sour Cherry Pier.