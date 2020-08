Het mysterie van de ‘villamoord’: schoot hoofdverdachte Beckmann na paaldanseres Samira ook zichzelf door het hoofd? “Hij loopt al 12 jaar vrij rond”

Merksplas

De speurders in Turnhout zijn er van overtuigd: Wim Beckmann heeft in juli 2008 zijn bedpartner Samira Bekkar (27) vermoord in hun slaapkamer. Toch komt het 12 jaar later nog altijd niet tot een proces. Sterker nog: de kans dat Beckmann ooit nog terecht zal staan voor de mysterieuze moord wordt elke dag kleiner. Beckmann kreeg die dag zelf een kogel in het hoofd en overleefde het. Is hij ook een slachtoffer? Of joeg Beckmann een kogel door zijn eigen hoofd om de verdenking van zich af te schuiven? Lees meer misdaadverhalen in ons dossier