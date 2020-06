Heraanleg Gezellestraat, de Rodenbachstraat en de Bevrijdingsstraat start op maandag 22 juni Toon Verheijen

15 juni 2020

14u20 0 Merksplas Aannemer Vangeel Wegenbouw start op maandag 22 juni met de heraanleg van de Gezellestraat, de Rodenbachstraat en de Bevrijdingsstraat. De riolering en het volledige wegdek worden vernieuwd. De werken worden in drie fases uitgevoerd.

De 1ste fase start op 22 juni en zal zo’n acht dagen in beslag nemen. Dan worden de nieuwe rioleringsaansluitingen gemaakt op het kruispunt van leest met de Rodenbachstraat en op het kruispunt van de Leest met de Bevrijdingsstraat. De kruispunten worden niét tegelijkertijd opgebroken om de wijk toegankelijk te houden. Telenet zal tegelijkertijd ook werken uitvoeren op Leest. Voor de werken word de rijrichting van de rotonde Stolwerk naar de rotonde Molenzijde afgesloten. Doordat het kruispunt met de Leest en Bevrijdingsstraat is opgebroken, zal de gemachtigd opzichter die de kinderen normaal aan dit kruispunt overzet opgesteld worden aan het kruispunt van de Leopoldstraat en de Albertstraat.

Tweede fase

De tweede fase start op 1 juli. Dan wordt de Leest volledig afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Gezellestraat. In deze fase zal verkeer in beide richtingen mogelijk zijn tot aan de werfzone. Aan doorgaand verkeer wordt gevraagd een omleiding te volgen. Deze fase start pas na het einde van het schooljaar. De Gezellestraat is een belangrijke toegangsweg naar Qworzó.

Laatste fase

De derde fase start na het bouwverlof op maandag 3 augustus. Dan worden de straten heraangelegd. De gemeente bespreekt met Qworzó steeds de veiligste route naar de schoolpoort. Deze kan meermaals wijzigen, afhankelijk van de voortgang van de werken. Werken met ingrijpende hinder worden zo veel mogelijk uitgevoerd tijdens schoolvakanties.

